Z jutrišnjim dnem (petkom, 17. septembra) bodo reber Scala Santa spet odprli za promet in bo torej spet prevozna, sporoča družba AcegasApsAmga. Tlakovanje z granitnimi kockami na odseku med hišnima številkama 84 in 94 so uspešno zaključili. Dela, ki bi bila morala trajati mesec dni, so uspeli zaključiti v treh tednih, tako da jo bodo odprli za promet teden prej, kot je bilo predvideno po začetnem načrtu.