Rebulo počastili tudi na Opčinah

Po prvi počastitvi spomina na pisatelja Alojza Rebulo ob prvi obletnici smrti, ki je preteklega 23. oktobra potekala v Peterlinovi dvorani v Trstu, je do druge počastitve prišlo 26. oktobra v Finžgarjevem domu na Opčinah, kjer so se spominu na pisatelja poklonili Slovenska prosveta, Društvo Finžgarjev dom, Mešani cerkveni pevski zbor Sv. Jernej in Moška vokalna skupina Stane Malič, Radijski oder, založba Mladika, Slovenski filatelistični klub Lovrenc Košir in Slovensko numizmatično društvo Janeza Vajkarda Valvasorja. Osrednja trenutka večera sta bila v tem primeru predstavitev nove knjige Franceta Pibernika Alojz Rebula 1924-2018, Dokumentarna monografija in spominske medalje, ki jo je dalo kovati društvo Valvasor.

Spominska medalja za Alojza Rebulo je peta medalja, ki jo je v teku svojega delovanja dalo kovati društvo Valvasor, je v predstavitvi dejal predsednik društva Andrej Štekar. Oblikoval jo je mladi ilustrator Jurij Devetak, kar je tudi odraz želje, da bi ovrednotili delo umetnikov mlajše generacije. On je narisal Rebulov portret, ki krasi prvo plat medalje, kjer sta tudi ime, priimek ter datum rojstva in smrti, pa tudi podpis Jurija Devetaka in stebriček, simbol kovnice Picchiani & Barlacchi iz Firenc, kjer so medaljo izdelali. Na hrbtni strani so Rebulov podpis in besede Smer Nova Zemlja, kar je bil naslov pisateljeve meditacije, ki sintetično izraža njegovo iskanje in je sinonim za nebesa. Izdelavo je finančno podprla Zadružna kraška banka.

Na večeru so predstavili tudi novo knjigo, posvečeno Rebuli, ki je izšla pri založbi Mladika: gre za delo kritika Franceta Pibernika Alojz Rebula 1924-2018. Dokumentarna monografija, ki je nekakšen pregled Rebulovega življenja in dela skozi besedo in sliko. Kot je v pogovoru s Sergijem Pahorjem dejal sam Pibernik, je poslušalca oz. bralca iz osrednje Slovenije Rebula presenetil predvsem s svojim odprtim nastopom, poudaril je tudi pisateljev način pisanja, kjer je omenil poseben navdih, ter njegovo jasno katoliško nazorsko dimenzijo, s čimer dopolnjuje slovensko književnost.

Ob predsedniku filatelističnega kluba Košir Petru Suhadolcu, ki je predstavil posebna žiga italijanske in slovenske pošte, znamko Pošte Slovenije in priložnostno razglednico, je drugače večer obogatil nastop MeCPZ Sv. Jernej, MoVS Stane Malič in recitatorjev Radijskega odra.