Recepti Bomboniere v roke novih lastnikov

Rogljiček, nadevan z marmelado, je mogoče ob kavi naročiti v skoraj vsaki tržaški kavarni. Pa tudi topel jabolčni ali skutni zavitek. Hrustljavo slaščico s smetano in čokolado, ki ji pravijo rigojanči, pa ne. Niti doboš torte ali drugih avstro-ogrskih slaščic ni mogoče dobiti povsod. Vse to ponuja slaščičarna s poreklom La Bomboniera, od katere se prav danes poslavlja sicilska družina La Porta. Ta je slaščičarno, katere začetki segajo v leto 1836, prevzela pred 19 leti, še prej pa je v njej glava družine, Gaetano La Porta, za družino Poth tri leta delal kot slaščičar. Ta družina madžarskega rodu je Bomboniero prevzela leta 1936 in je prav v Gaetanu videla primernega naslednika. Ni se zmotila. S soprogo Francesco sta v vseh teh letih dokazala, da sta bila kos avstro-ogrski sladki tradiciji. Zdaj pa je tudi zanju napočil čas za spremembo. Slaščičarno sta prodala pordenonski družbi Peratoner, ki je v Trstu oživila kavarno Caff degli Specchi. Gaetano in Francesca se bosta s hčerko Mileno in legendarno sodelavko Lauro od zvestih strank poslovila danes, ko bo priložnost za zdravico.

O težki odločitvi, da slaščičarno preda drugim, o napornem nočnem delu, in novih izzivih smo včeraj poklepetali s slaščičarskim mojstrom. Medtem so procesije Tržačanov - sem pa tja se je znašel tudi kak turist - vstopale v slaščičarno s temnimi lesenimi pulti in omarami v secesijskem slogu. Kot da bi se bali, da jim bodo novi upravitelji odvzeli masivno pohištvo, okrasje s pridihom nostalgije, figurice iz porcelana in starinsko blagajno, ki so vsaj celo stoletje sprejemali petične goste ...

V zadnjem tednu, odkar se je razširila novica, da ste prodali dejavnost, ste postali romarski kraj. Kako gledate na vse te množice zvestih strank, ki se prihajajo poslavljat od starih upraviteljev?

Počaščen sem, da so se tako navezali na nas. Ko sva s soprogo Francesco pred leti prevzela to slaščičarno, sva bila deležna tudi kakšne pripombe petičnih strank, ki niso bile zadovoljne, da slaščičarno z avstro-ogrsko tradicijo prevzema sicilski zakonski par. Marsikdo je takrat vihal nos. Bali so se, da tradicije ne bomo znali peljati naprej.