Referendum proti žičnici

Solistični nastop mestnih oblasti glede projekta vzpostavitve žičniške povezave med Trstom in Opčinami je dodobra razburkal vode civilne družbe. Različna združenja, ki se v Trstu ukvarjajo s trajnostjo mobilnostjo, so včeraj na četrtem pomolu, tik pred vhodom v Staro pristanišče, predstavila odbor z zahtevo za razpis posvetovalnega referenduma proti projektu postavitve gondol. Gre za jasno sporočilo Dipiazzevi upravi, ki trdi, da je projekt ključen za razbremenitev severne mestne vpadnice, da civilna družba ostro nasprotuje njeni okoljski politiki.

Projekt prinaša strašljive posledice za okolje, je nepopoln, ne predvideva vključevanja meščanov v proces odločanja, nevaren za hidrološko ravnovesje in popolnoma nekoristen kot sredstvo masovnega javnega prevoza. Na teh predpostavkah je novi odbor za referendum oblikoval stališča, ki jih je predstavil včeraj. Prvi je spregovoril Wiliam Starc, predsednik novega odbora, ki je povedal, zakaj so se odločili za referendum kot obliko neposrednega odločanja občanov o občinskih vprašanjih. »Demokracije se mestne oblasti ne bi smele bati. Ker nas nihče ni vključil v proces soodločanja in ker je župan pred dnevi dejal, da gre s projektom žičniške povezave naprej, čeprav mu levosredinska opozicija odločno nasprotuje, smo ocenili, da je prav, da damo občanom možnost, da na referendumu pravično in pravilno ovrednotijo projekt, ki mu je ministrstvo za infrastrukturo namenilo 48 milijonov,« je dejal Starc.