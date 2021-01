Repentabrski občinski odbor rahlo premešal karte

Premešali so karte in so pripravljeni stopati novim izzivom naproti. Potem ko je na začetku tedna odstopila odbornica Silvana Petaros, so se včeraj člani repentabrskega občinskega odbora na sedežu občine na Colu prvič sestali v preurejeni zasedbi in si na novo porazdelili različna področja.

Na umestitvenem sestanku so medse sprejeli novega odbornika Marjana Veršo, ki je od svoje predhodnice prevzel resor kulture in evropskih projektov. Prevzel pa je tudi skrb za kmetijstvo, ki je prej pripadalo županji Tanji Kosmina in produktivne dejavnosti. Za slednje je doslej skrbela podžupanja Nadja Debenjak. Naj tu spomnimo, da je tudi ona v občinsko ekipo vskočila nekoliko kasneje, saj je marca lani nasledila odborniku Casimiru Cibiju, ki se je po osmih mesecih mandata funkciji odpovedal zaradi družinskih težav. Podžupanja bo še naprej odgovorna za proračun in finančna sredstva. Pristojna pa bo tudi za področje socialne politike, ki je v prvem letu in pol mandata pripadalo Silvani Petaros. Tanja Kosmina si je še naprej pridržala odborništva za javna dela, prostorsko načrtovanje in osebje. Spisku pa se je dodalo še šolstvo, ki je bilo prej pod okriljem odhajajoče odbornice. Pristojnosti Marca Gregorettija ostajajo nespremenjena, saj bo še naprej odbornik za razvoj ozemlja, čezmejno sodelovanje in šport.