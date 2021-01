Repentabrsko civilno zaščito bo vodil Stefano Cirilli

V dvajsetih letih se v družbi izoblikuje cela generacija. Toliko časa je na čelu repentabrske civilne zaščite vztrajal Angelo Barani. Na sedežu občine na Colu so se uradno poslovili od dolgoletnega poveljnika in predstavili novo vodstvo. Civilno zaščito bo odslej vodil Stefano Cirilli.

»Barani je dolgo bil prava duša prostovoljcev na našem ozemlju,« je pojasnila županja Tanja Kosmina in se mu zahvalila za dragoceno delo. 76-letni upokojeni finančni stražnik se je rodil v vasi Carpaneto Piacentino pri Piacenzi. Že dolgo pa živi na Fernetičih, kjer se je tesno povezal s krajevno skupnostjo. V vrstah liste Skupaj za Repentabor je na primer tudi sedel v občinskem svetu.

58-letni Stefano Cirilli je po izobrazbi geolog. Na oddelku za matematiko in geoznanost tržaške univerze, kjer je sam študiral, je zaposlen kot vodja laboratorijev oceanografije in vremenoslovja. Nekaj let je tudi poučeval. Od leta 2013 je član odbora strokovnjakov proti onesnaževanju na tržaški pristaniški kapitaniji in je podpisal vrsto strokovnih publikacij. Z novo vlogo pa se ne bo spopadal čisto sam. Barani, ki je sam predlagal svojega naslednika, namreč ostaja v ožjem vodstvu. Ob njem pa bo odslej še Nataša Škerk.