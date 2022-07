Davi okoli 7. ure so gorski reševalci, gasilci in reševalci službe 118 priskočili na pomoč turistki s Poljske, ki ji je na kolesarski stezi Cottur pri železniškem mostu na Judovcu (v smeri proti Rovtam) spodrsnilo. 63-letna ženska se je zakotalila po pobočju pod stezo in si lažje poškodovala roko. Reševalci so jo pritrdili na posebna nosila in jo s sistemom vrvi in škripcev potegnili na stezo. Rešilec jo je odpeljal na zdravljenje v bolnišnico. Reševanje se je zaključilo nekaj minut po osmi uri.