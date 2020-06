Reševalna akcija v Dolini Glinščice

V popoldanskih urah je v Dolini Glinščice potekala reševalna akcija, pri kateri so sodelovali tržaški gorski reševalci, gasilci in reševalci službe 118. Alarm sta sprožili sestri iz Ronk. Ena od njiju, 33-letna E.E., je pri enem od korit reke Glinščice zdrsnila in padla, pri čemer je utrpela domnevni zlom gležnja. Reševalci so jo po petnajstminutni hoji po tamkajšnji stezi dohiteli in ji nato nudili prvo pomoč. Nato so jo naložili na nosilo in jo prenesli do koče Premuda ob vhodu doline Glinščice. Tam jo je pričakalo reševalno vozilo, s katerim so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico.