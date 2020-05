Rešilec ostaja v Križu

Pri univerzitetnem zdravstvenem podjetju Asugi so se v letih prepričali, da je postojanka za reševanje na podeželju oz. konkretno rešilec v Križu strateškega pomena, zato bodo s civilno zaščito, ki nudi osebju 118 svoje prostore, podaljšali koncesijo za uporabo le teh vse do decembra 2021. Novico je potrdil deželni podpredsednik in odbornik za zdravje Riccardo Riccardi.

V sporočilu za javnost je Riccardi ocenil, da kriška postojanka zagotavlja takojšnjo pomoč na celotnem kraškem območju in hkrati homogeno stopnjo zdravstvenega kritja na širšem območju. Prav gotovo se na tak način čakalne dobe v primeru nesreč temeljito zmanjšajo, postojanka pa smotrno in strateško povezuje tržaški in goriški prostor.