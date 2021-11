Z Rilkejeve steze je danes ob 12.40 zdrsnil v prepad psiček, ki ga je sprehajal francoski turist. Padel je v globino kakih 20 metrov. Gospodar, ki mu ni mogel pomagati, je poklical reševalce. Na kraj so prišli gasilci, med njimi pripadniki posebne reševalne enote za gorsko, jamarsko in vodno reševanje SAF. Z vrvjo so se spustili do psička in ga dosegli, nato so ga spet ponesli na varno. Psiček je bil živ in zdrav, saj pri padcu na srečo ni utrpel poškodb.