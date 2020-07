Rešili so se antene pri Čamporah

V Miljah se veselijo umika še ene moteče antene: tokrat je bil na vrsti steber za radijsko oddajanje družbe Finmedia pri Čamporah. »To je že deveta porušena antena, odkar je miljska občinska uprava začela svojo bitko proti njim. Nadaljujemo sicer po poti, ki jo je ubrala prejšnja uprava, saj tudi mi zasledujemo zaščito pravice občanov do zdravja,« je povedala miljska občinska odbornica za okolje Laura Litteri in spomnila, da se je vse začelo z rušenjem nedovoljenih anten v Čamporah – ene blizu vojašnice karabinjerjev, druge pri Ulici Vivoda, dodatnih dveh na vrhu sv. Mihela in tiste pri zaselku Sv. Florjan, pri Ligonu; tem gre potem dodati še štiri v Valah pri Sv. Jerneju.

Ob rušenju vseh nedovoljenih antenskih stebrov – lotili so se najprej tistih najbolj onesnažujočih, katerih elektromagnetno valovanje je zaradi nižje višine stebra močno prizadelo stanovanjske zgradbe v okolici – je uprava sprejela načrt za delokalizacijo anten oz. njihovo selitev in hkrati določila primerna območja za nove postavitve; za nameček je občinski svet sprejel tudi varianto št. 31 občinskega prostorskega načrta, ki je tem odločitvam dala ustrezen zakonski pridih.