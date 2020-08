Ressel bo dobil spomenik in trg

Josef Ressel, izumitelj ladijskega vijaka in pionir pogozdovanja Krasa, bo dobil svoj spomenik in trg. To je tržaški župan Roberto Dipiazza na današnjem srečanju napovedal članom odbora, ki predlaga postavitev spomenika temu znamenitemu, a dolgo časa prezrtemu občanu. Župan Dipiazza je izrazil namen, da bi Resslov kip, katerega osnutek že obstaja in ki bi ga lahko v kratkem izdelal tržaški kipar, postavili na nabrežju na začetku kanala pri Ponterošu. Ker v industrijski coni na ozemlju Občine Dolina že obstaja ulica Josipa Ressla, v Trstu pa slepa ulica Giuseppeja Ressla, bi po Resslu, ki se je v resnici imenoval Josef, poimenovali trg pred avditorijem festivala znanosti Esof in hidrodinamično centralo v starem pristanišču. Družba Wärtsilä bi ob tej priložnosti podarila ladijski vijak.