Restavrirali bodo monumentalni vhod do zvonika

Monumentalni vhod do zvonika stolnice Sv. Justa bo v prihodnjih treh mesecih deležen temeljite prenove. Stari rimski zid, ki ga krasijo različne figure, je dodobra najedel zob časa, zaradi česar je bil nujno potreben obnovitve. Restavratorska dela so se začela po zaslugi finančnega prispevka kluba Rotary Trst in Fundacije Kathleen Foreman Casali, ki sta prispevala več kot sto tisoč evrov (25.000 Fundacija Casali, preostali del pa rotarijci). Dela izvajata podjetji Benussi in Tomasetti ter Opera Est.

Podrobnosti restavratorskih del so predstavili na včerajšnji novinarski konferenci, na kateri so bili prisotni tako predstavniki organizacij, ki financirajo obnovo, kot tudi predstavniki škofije in Občine Trst. Na srečanju so poudarili, da bodo z dotičnimi deli obogatili zgodovinsko-umetniško dediščino Trsta. Projekt prenove predvideva čiščenje kamnitega podstavka v preddverju stolpa, kjer visi več zvonov, restavrirali bodo tudi zunanja okna, ki trenutno ne omogočajo pogleda na arheološko dediščino. Predvidena je tudi vzpostavitev novega sistema razsvetljave, s katerim bo mogoče osvetliti arhitektonske profile figur, poskrbeli bodo tudi za varnost nekaterih delov monumentalnega vhoda. Prizorišče bodo obogatili tudi z informativnimi tablami, na vrhu zvonika pa bodo instalirali tudi spletne kamere, ki bodo povezane z lokalnimi ustanovami.