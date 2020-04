Ribaril ob Ursusu

Policija je konec tedna prestregla ribiča, ki je lovil ribe med tretjim in četrtim tržaškim pomolom, blizu žerjava Ursus. Približno ob štirih zjutraj so policisti na morju opazili ribiča, ki je s platnom in bokobrani prekrival identifikacijske registrske tablice na svojem plovilu. Nekaj časa so ga opazovali s pomočjo videonadzora pristaniške uprave, ko pa so ugotovili, da se je ribič napotil proti ribji tržnici, so obvestili kolege pomorske enote. Ti so ga pričakali na pomolu pri lesnem pristanišču ob tržnici. Ribiški inšpektorji so ribiču iz Tržiča naložili denarne kazni zaradi ribolova na območju, kjer je to prepovedano, in prekrivanja identifikacijskih tablic. Skupno so ga oglobili za 4000 evrov.