Ribarili pri naftnem terminalu SIOT

Pripadniki luške kapitanije in obmejne policije so izsledii ribiče, ki so z mrežami lovili ribe pri naftnem terminalu SIOT. Ustavili so jih in jih oglobili ter zasegli ulov in pripomočke.

Ribiški čoln so med nezakonitim ribolovom opazili v bližini pomolov naftnega terminala SIOT. Nekaj minut kasneje so ga ustavili pri Osapski reki. Na ribiškem čolnu je bilo nekaj profesionalnih ribičev, ki so pred tem izvlekli mreže iz vode, da bi se izognili kontroli. Oglobili so jih zaradi ribarjenja na nedovoljenem območju. Ugotovili so tudi, da je bil ribiški čoln brez zavarovanja, zato so ga zasegli.