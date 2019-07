Ribiški dnevi v Križu samo danes

Nenaklonjene vremenske napovedi za prihodnje dni so presenetile organizatorje Ribiških dnevov, ki pa so se brzo odzvali in preprečili, da bi jim poletne nevihte zmešale štrene. Sobotni, nedeljski in ponedeljkov program torej odpade, medtem ko se bo današnje odprtje odvijalo kot napovedano. Odprtje prireditve bo ob 18. uri v Ribiški hiši, kjer bodo ob 21. uri nastopili pevci Mednarodne operne akademije, ki jo vodi Alessandro Svab.

Dogodki, ki so bili napovedani za soboto, nedeljo in ponedeljek, so predstavljeni na prihodnji vikend. V petek, 2. avgusta, bo ob 21. uri na sporedu dalmatinski pevski večer s koprsko klapo Capris. Sobotni protagonist bo kratki film Jadrana Sterleta z naslovom Mreže spomina o ribiški kriški preteklosti, ki bo na ogled ob 21. uri.Zastor bo nad Ribiškimi dnevi padel v nedeljo, 4. avgusta, ko bo ob 18. uri tekmovanje v vlečenju vrvi in teku v vrečah med gurnci in dulnci oz. prebivalci zgornjega in spodnjega predela Križa. Ob 21. uri bo zadišalo po »sardonih in šavor« – takrat bo namreč napočil trebutek za ocenjevanje kuharskega tekmovanja, v katerem se bodo udeleženci kosali v sposobnostih priprave čimboljših ocvrtih sardonov s čebulno marinado.