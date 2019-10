Riccardi v tržaškem občinskem svetu poročal o zdravstvu

Kdor čaka, dočaka. Na poročanje deželnega odbornika za zdravje Riccarda Riccardija v tržaškem občinskem svetu, v tem primeru. Zanj so sindikati za javno upravo Cgil, Cisl in Fials zaprosili namreč že 20. marca. Nanj je občinska svetnica Maria Teresa Bassa Poropat (Občani) čakala od 22. maja, Barbara Dal Toè (Liga) tudi nekako toliko.

Riccardi se je sinoči pojavil na zasedanju občinskega sveta, da bi predstavil stanje deželnega zdravstvenega sistema. Virgilio Toso (Cgil) je sicer ugotavljal, da se problemi medtem sicer niso rešili, kvečjemu obstoječim so se dodali novi in opozoril v prvi vrsti na kronično kadrovsko podhranjenost, ki bi lahko dolgoročno ohromiloa delovanje posameznih bolnišničnih oddelkov – kardiologijo, urgenco, oddelek za dializo, na primer – in bolnikom ne zagotovila ustrezne oskrbe. Spet je odprl bolečo rano katinarske bolnišnice, ki krvavo čaka na prekinjeno obnovo. Slednje se je dotaknila v svojem vprašanju tudi Poropatova, medtem ko je Dal Toevo skrbela fuzija med tržaškim in goriškim zdravstvenim podjetjem.

Da si deželna uprava prizadeva, da bi ukinila enoodstotno varčevanje na stroških za osebje, je dejal odbornik Riccardi in spomnil, da se prav tako zoperstavlja t.i. odloku Calabria.