Rimski legionarji se vračajo v Trst

Kot bi se zavrtel časovni stroj: v petek bodo v Trst vkorakali rimski legionarji. A kar mirno, brez preplaha, saj ne bo šlo za pravo vojaško akcijo, pač pa za zgodovinsko uprizoritev Legiomania, ki bo že tretje leto zapored kratkočasila Tržačane. Dogodek sta včeraj predstavila občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi in direktorica mestnih muzejev Laura Carlini Fanfogna. »Ne le kratkočasenje ob uprizoritvah zgodovinskih prizorov – to bo tudi krasna priložnost za učenje in širjenje obzorij na neformalen in zabaven način,« je direktorica muzejev povedala o dogodku Legiomania, za katerega zagotavlja, da je zanimiv tako za najmlajše kot za odrasle.

Tridnevni zgodovinsko obarvani dogodek bo prikazoval prizore iz vsakdanjega, pa tudi vojaškega življenja začasa rimskega obdobja našega mesta, ki se je tedaj imenovalo Tergeste.

Osrednje prizorišče bo mestni muzej antike J. Winckelmann na griču Sv. Justa, kjer se bo v petek ob 14. uri s prikazom vojaških tehnik in taktik ter predstavitvijo didaktičnih dejavnosti začela Legiomania.

Po pešconi okrog Velikega trga se bodo v soboto ob 9.30 v sprevodu sprehodili v rimske legionarje preoblečeni možje, v muzeju Winckelmann pa se bodo od 11. ure dalje odvijale didaktične dejavnosti in raznovrstni prikazi tehnik bojevanja, ki so se jih posluževale rimljanske legije. Ob 12.30 bo napočil čas za kosilo, zato bo »legionarsko« prizorišče za dve uri zaprto, dejavnosti se bodo zatorej v muzeju nadaljevale od 14.30 dalje, ob 17. uri pa bo na vrsti prikaz gladiatorske umetnosti.

Legionarji bodo mimohod po mestnem središču ponovili v nedeljo ob 9.30, aktivnosti pa se bodo v muzeju pri Sv. Justu odvijale od 11. ure dalje. Ob 11.30 bodo gledalci lahko v živo izkusili prikaz gladiatorskega bojevanja, ob 17. uri pa bo v muzeju Winckelmann ljubitelj arheologije Miha Franca iz KD Vespesjan predaval o rimskih poteh med Hrušico (Ad Pirum) in Ljubljano (Emona).

