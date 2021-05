$!Rjuha spomina za Falconeja in Borsellina

Karabinjerji so skupaj s fundacijo Falcone v sklopu projekta »Spazi Capaci/Comunità Capaci« ob 29. obletnici atentata pri Capaciju, izobesili rjuho spomina s portretoma Giovannija Falconeja in Paola Borsellina na pročelje tržaške prefekture. Falcone je bil ubit 23. maja 1992 v bombnem napadu na avtocesti pri Capaciju v bližini Palerma skupaj s soprogo Francesco Morvillo in tremi telesnimi stražarji. Paolo Borsellino je bil ubit dva meseca za Falconejem prav tako v bombnem napadu. Rjuhe spomina, ki merijo dva metra za tri, bodo izobesili v 17 italijanskih deželnih prestolnicah, vključno s Trstom. Falcone in Borsellino ostajata po skoraj tridesetih letih heroja v boju proti mafiji in še prebujata zavesti ter bodrita k legalnosti.