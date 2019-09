Roberto de Gioia zamenjal stranko

Veteran tržaške politike Roberto de Gioia se tudi tokrat ni izneveril svoji naravi. Ponovno je zamenjal stranko. Včlanil se je v civilno listo Progetto FVG, ki bo po novem prvič zastopana v tržaškem občinskem svetu. In na ta način prestopil na stran desnosredinske koalicije. Za prestop v politično silo, ki ima v deželnemu svetu štiri deželne svetnike, se je odločil, ker verjame, da lahko v sklopu tega projekta bistveno prispeva k razcvetu Trsta.

»Ni novost, da sem večkrat sodeloval na sestankih te politične sile. Na njih sem spoznal osebe z veliko energijskega zagona. Ideje in predlogi te civilne liste so se mi zdeli vedno zanimivi. In ker Trst v tem času doživlja poseben trenutek; pristanišče ima vedno več prometa, staro pristanišče ni več opuščeno, turizem je v razcvetu, sem ocenil, da bi lahko v sklopu Progetta FVG tudi jaz bistveno prispeval,« je prestop z liste zelenih in socialistov, s katero se je za mesto v tržaškem občinskem svetu potegoval na zadnjih volitvah, utemeljeval de Gioia.