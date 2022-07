Rock glasba bo zazvenela v Zgoniku

Kot kraški kamen je tudi rock glasba odporna in trdoživa. Ni se vdala pandemičnemu mrtvilu in nadaljuje svojo pot, združuje in ustvarja vezi med ljubitelji. Tako bo tudi jutri (v soboto) na prireditvenem prostoru v Zgoniku, ko bo od 17.30 dalje zaživel Karst Rock Fest ... For Peace, ki nastaja s pokroviteljstvom zgoniške občine.

»V prejšnjih letih so v Zgonik prirejali Koncert za mir, ki je združeval ljubitelje te glasbene zvrsti. Koncerta sicer že vrsto let ne prirejamo več, a želeli smo se ponovno približati rockerjem in še posebno mladim, ki poslušajo tako in drugo glasbo. Ponudbo rock koncerta smo torej takoj sprejeli, tudi ker želimo nadaljevati s prirejanjem dogodkov na našem razstaviščnem prostoru,« je o festivalu povedala občinska odbornica Martina Budin.

Pozno popoldan in zvečer bodo tako nastopile skupine Whatafuck iz Trsta, Adams iz Perugie, Sacro Ordine dei Cavalieri di Parsifal iz Gradišča ob Soči, Ursus' Escape iz Trsta, Kryptonomicon iz Tržiča in Eruption iz Ljubljane.