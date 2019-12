Rojc: »Notranje ministrstvo naj ukine gibanje CasaPound«

»Notranja ministrica naj se angažira, da bodo skrajno desničarske in fašistične organizacije, ki se izrecno navezujejo na najbolj temno obdobje italijanske zgodovine, med katerimi je CasaPound, postale nezakonite, s posledičnim zaprtjem sedežev, spletnih strani in strani na Facebooku, ter tako prepreči njihovim članom, da žalijo našo ustavo in vsakodnevno kršijo zakone države, ustanovljene na odporništvu in antifašizmu«. Tako se glasi poziv slovenske senatorke Demokratske stranke Tatjane Rojc v vprašanju, ki ga je naslovila na notranjo ministrico Luciano Lamorgese v zvezi s plakati, ki jih je omenjeno gibanje pred tednom dni polepilo na Opčinah in v Lonjerju proti petim obsojencem z drugega tržaškega procesa. Rojčeva še poudarja, da je očiten namen organiziranih skupin, da opravičujejo odvzem demokratičnih svoboščin, okrutne krvave dogodke in zločine. Vse to vodi po njenem mnenju v odpiranje ran in nazadovanje države v smeri »nekoristnih, nezgodovinskih in protiustavnih sporov«.