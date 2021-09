Rokerji iz cele Italije na Karst Rock Festu

Po dolgem zatišju se na Kras vračajo razbrzdani rokerji in metalci. V soboto bo na prireditvenem prostoru kampinga Pian del Grisa na Opčinah zaživel prvi Karst Rock Fest, večer rock in metal glasbe, ki bo na kraško planoto prinesel glasbenike iz cele Itaije. Koncert bo uvedla trash metal skupina Adamas iz Umbrije ob 18.30, nato pa bodo na oder stopili Tržačani Dark Pools. Simfonični metalci Eternal Silence iz Lombardije se bodo predstavili z novim singlom Glide in The Air.

Iz stare šole črnih metalcev izhajajo člani skupine Kryptonomicon iz Tržiča, ki bodo nastopali okrog 21. ure, za njimi pa se bodo predstavili domačini z zgovornim imenom Ursus’ Escape. Prav tako iz domačih punk’n’roll krogov je leta 2014 nastala skupina Tytus, ki bo sklenila večer. Vstop je brezplačen. Več info na facebook strani Karst Rock Fest.

V kampingu bodo sezono poletnih prireditev zaključili v nedeljo z večerom glasbene improvizacije Jam session Mushroom, na katerem se bodo vrstili glasbenice in glasbeniki, ki so v preteklih letih nastopali v znanem tržaškem lokalu Mushroom.