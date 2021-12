Trije moški so sinoči okrog 19. ure oropali zlatarno Cepak v Ul. Udine. Dva sta vstopila v notranje prostore, eden pa ju je počakal pred trgovino. Kaže, da niso bili oboroženi in niso uporabili nasilja. Ukradli naj bi zlatenino in druge dragocenosti v vrednosti okrog 20.000 evrov. O dogodku, ki ga preiskovalci še preverjajo, niso znane druge podrobnosti.