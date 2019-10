Roparja-morilca je bil prijavil brat

Tržaška kvestura je uradno verzijo o poteku petkovega morilskega pohoda, v katerem sta umrla dva policista, podala pozno ponoči, nekaj pred 2. uro. Iz poročila izhaja, da je morilca, 29-letnega dominikanskega državljana Alejandra Augusta Stephana Merana, zaradi jutranjega ropa v Ul. Carducci (tam je žensko pahnil z mopeda in ga ukradel) prijavil njegov 32-letni brat Carlysle. Ta je poklical policijo in sporočil, da je moped ukradel brat, ki da ima psihične težave, čeprav ni v oskrbi tržaškega centra za duševno zdravje.

Slednja informacija demantira petkove informacije, ki jih je bil med drugim potrdil tržaški podžupan Paolo Polidori ob izhodu s kvesture. Policisti so obiskali brata in z njima prispeli na kvesturo, kjer je 29-letnik presenetil 34-letnega policista Pierluigija Rotto, ki ga je pospremil na stranišče. Iztrgal mu je pištolo in ga ustrelil v prsi ter trebuh, nato se mu je spredaj postavil še 31-letni Matteo Demenego in tudi njega je pokosil s pištolo. Zatem je še drugi žrtvi odvzel orožje in nadaljeval svoj pohod – najprej proti stopnicam, ki vodijo v gornja nadstropja, nato pa proti izhodu, kjer je ranil še tretjega policista. Zunaj je poskusil vdreti v policijsko vozilo, nato je ustrelil v vozilo kriminalistov, slednji pa so ga s pištolo ranili v dimlje. Obležal je ranjen na pločniku. Med vsem tem se je brat Carlysle, neoborožen, iz strahu skril in zabarikadiral v nek urad, nato pa pobegnil v kletne prostore kvesture, kjer so ga prijeli. S streljanjem nima opravka, navaja policija.Storilca je sinoči ob 23. uri v katinarski bolnišnici zaslišal tožilec, vendar na vprašanja ni odgovarjal. Odvzeli so mu prostost in zahtevali pripor, o katerem bo odločal preiskovalni sodnik.