Rossetti na ESOF-u

Za tako pomemben dogodek kot je Science in The City Festival (ESOF 2020) sodelujejo različne mestne realnosti. Tako se festivalu s kar petimi dogodki približuje tudi Stalno gledališče Furlanije - Julijske krajine, Il Rossetti, ki želi s svojimi prireditvami združiti gledališče z znanostjo.

Program so predstavili na novinarski konferenci v Starem pristanišču, kjer se bo odvil tudi prvi dogodek, točneje v Skladišču 26. V soboto od 19.30 so ljudje vabljeni, da si ogledajo tiste prostore skladišča, ki niso bili obnovljeni. Tam si bodo lahko ogledali predstavo Le biblioteche segrete del Magazzino 26 (Skrivne knjižnice Skladišča 26), ki jo je pripravil umetniški vodja gledališča Rossetti Franco Però, v njej pa bodo nastopili dijaki in študenti. Però ni želel razkriti, kaj se bo dogajalo na predstavi, saj si želi, da bi si jo prišli ljudje ogledati v živo.

To pa bo samo prvi od petih dogodkov, ki se bodo zvrstili do 5. septembra. 31. avgusta sta na programu dva. V gledališču Franca in France Basaglia bo na ogled predstava L’Alfa Romeo Jankovits. Isti dan bo Trst, točneje gledališče Rossetti, gostil državni finale FameLab. 4. septembra bo v gledališču Rossetti premiera gledališke predstave Le eccellenti, ki jo je režirala Marcela Serli. Zadnji dogodek, ki ga organizira gledališče Rossetti, bo na sporedu 5. septembra v gledališču Rossetti. To je okrogla miza Come migliorare il nostro rapporto con la natura dopo il coronavirus (Kako lahko izboljšamo svoj odnos z naravo po koronavirusu), na kateri bodo spregovorili Marica Branchesi, Mauro Giacca in Paolo Giordano.

Vsi dogodki, ki jih Rossetti organizira v okviru ESOF-a so zastonj, vendar se je treba nanje prijaviti. Vse informacije glede prijave so na voljo na spletni strani www.ilrossetti.it ali na telefonski številki 040-3593511.