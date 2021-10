Rožnato obarvan oktober

»Furlanija - Julijska krajina ima letos najvišji odstotek žensk z rakom dojke v Italiji, najnižjega ima Kalabrija, kjer pa za posledicami te bolezni umre največ žensk. To dokazuje, kako izrazite so razlike med deželnimi zdravstvenimi sistemi,« je ob začetku meseca preventive proti raku dojke dejal predsednik italijanskega vsedržavnega združenja za boj proti raku LILT Francesco Schittulli.

Oktobra bodo namreč italijanske fontane, kipi, mostovi in poslopja osvetljeni v roza barvo, več bo predavanj in srečanj. Združenje LILT ter fundaciji AIRC in ANCI opozarjajo namreč javnost o posledicah enega izmed najbolj agresivnih oblik raka pri ženskah. S simbolom nedokončanega rožnatega traku vabijo k rednemu pregledovanju, ki omogoča zgodnjo diagnozo. Prav tako pomembno je raziskovalno delo znanstvenikov, ki iščejo nove, učinkovitejše terapije in potrebujejo finančno podporo.

V Trstu bodo rožnato obarvani Neptunova fontana na Borznem trgu, Joyceov most, palača Urban v Korzu Cavour in deželna palača na Velikem trgu, žerjav Ocean na Ulici Von Bruck ter dimnik tovarne Illy v Ulici Flavia. Združenje LILT bo v roza osvetlilo glavno poslopje tržaške univerze na Trgu Evrope in športno igrišče v Vižovljah, v sodelovanju z domačim klubom Lions.