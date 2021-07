Russo začel predstavljati svoje kandidate

Arhitektka Lucia Krasovec-Lucas in olimpijski plavalec Nicola Cassio sta prva dva kandidata liste Punto Franco, ki je pred dnevi tudi uradno predstavila Francesca Russa za svojega županskega kandidata. Russo se je odločil, da bo svojo listo kandidatov predstavljal postopoma, vsakič po dva kandidata, skupni imenovalec vseh kandidatov pa bo dejstvo, da se doslej še nihče ni ukvarjal s politiko.

Prva dva kandidata in nov logotip liste, ki se bo po novem imenovala Lista Russo - Punto Franco, je županski kandidat predstavil na včerajšnjem srečanju z novinarji v sodobnem prostoru za coworking na tržaškem nabrežju. V svojem nagovoru je napovedal, da bo pripeljal nove obraze, ki bodo v politiko prinesli svoje poklicne izkušnje in sveže ideje. Arhitektka Lucia Krasovec-Lucas bo tako zastopala »zeleno« vizijo Russove politične strategije, plavalec Nicola Cassia pa bo pristojen za športno strategijo. »Na različnih srečanjih sem že napovedal, da bom v politiko privedel nove obraze, ki se lahko pohvalijo z bogatimi delovnimi izkušnjami. Lucia in Nicola bi lahko s svojim znanje prispevala k temu, da bi Tržačani začeli živeti kakovostnejše življenje,« je prepričan Russo.