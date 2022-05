S 15.500 podpisi oddali tudi pričevanja o slabem zdravstvu

Odbor za zaščito javnega zdravstva je včeraj popoldne predsedniku deželnega sveta Pieru Mauru Zaninu izročil peticijo s 15.500 podpisi proti reformam deželnega zdravstva in krčenju javnih storitev. Na srečanju so s sedemnajstimi svetniki, ki peticijo podpirajo, posredovali predsedniku ne le podpise, ampak tudi zgodbe podpisnikov, ki so v zadnjih dveh letih naleteli na primere slabega zdravstva.

Predloge ustanovitvenih aktov zdravstvenih podjetij in ustanov v Furlaniji - Julijski krajini je sicer Centralna direkcija za zdravje, socialne zadeve in invalidnost zavrnila, ker, kot so sami sporočili, niso v skladu z deželnim načrtovanjem in z zakonodajnim okvirom. Novica je v sredo močno odmevala.

»Zavrnitev je sicer samo en korak na poti izboljšanja trenutnega stanja, ki nas očitno že vodi v hudo krizo javnega zdravstva,« je pred deželno palačo na Trgu Oberdan dejal prvi podpisnik peticije, pordenonski predstavnik odbora Michele Negro, »gre namreč, po našem mnenju, za tehnično mnenje o aktu. Danes smo mi oddali 15.500 tehničnih mnenj, to je zgodb, ki so nam jih občanke in občani med podpisovanjem na terenu zaupali.«

Po mnenju odbora je namreč skrajni čas, da se politika odloči za preobrat na področju deželnega zdravstva. Pogrešajo še zlasti povezavo med ozemljem in bolnišnicami, med manjšimi vasmi in večjimi mesti. S Trbiža je članica odbora Ira Conti s sabo prinesla 3500 podpisov in prav toliko pričevanj predvsem starejših ljudi, ki v manjših vaseh od Kanalske doline do Karnije pogrešajo tudi osnovne zdravstvene storitve: »Za večino preiskav in pregledov morajo prositi sorodnike in znance, naj jih peljejo do Tolmeča, Gumina ali celo Vidma.«