S čarobnim urokom in zdravilom v boj nad koronavirus

Malo pred koncem leta je pri založbi Mladika izšla slikanica izpod peresa Nabrežinke Lare Spinazzola Evelin, Peter in strašni koronavirus, v kateri avtorica v besedi in sliki otroke seznani z nevarnostjo koronavirusa in načinom, kako se pred njim lahko zaščitimo.

»Vse je nastalo čisto spontano,« pove Lara, ki smo jo zmotili ravno med individualno uro z učenci, saj je zaposlena kot šolska svetovalna delavka v Sloveniji. »Lani pred pomladjo smo se znašli v povsem nepričakovani situaciji – svoja dva otroka Evelin in Petra sem imela doma in spraševala sta, kaj se dogaja, kaj je to virus, ravno tako moji učenci v šoli. Razmišljala sem, kako bi jim na čim bolj preprost in otroški način razložila zadevo, in slikanica je nastala kar sama od sebe.«

»Moj namen je bil ta, da ponudim otrokom sporočilo, da se virus da premagati. Res se nekaj hudega dogaja, nek zoprnež se je prikradel med nas, vendar lahko ga uničimo.« Napisana in ilustrirana je tako, da je najmlajšim razumljiva, same ilustracije so kar nazorne, tako da tudi malčki, ki še ne berejo, ob listanju dojamejo zgodbo, je povedala.