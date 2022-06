S kampanjo proti novim spremembam v zdravstvu

Trenutno stanje v deželnem in tržaškem zdravstvu je za predstavnike Demokratske stranke nesprejemljivo. Novosti, ki jih želita na Tržaškem in Goriškem uvesti zdravstveno podjetje Asugi in Dežela Furlanija - Julijska krajina, po ocenah stranke ne zagotavljajo osnovnih zdravstvenih storitev in želijo občane prisiliti, da se odločijo za zasebne storitve. »Javno zdravstvo ščiti italijanska ustava, v kateri je zapisano, da ima državljan pravico do zdravljenja, država ali dežela pa dolžnost, da storitev zagotovi še zlasti socialno ogroženim družinam,« se je na 32. člen italijanske ustave nanašala tržaška vodja DS Caterina Conti na današnjem srečanju z novinarji na sedežu stranke v Ul. Geppa. Demokrati želijo ustanoviti stalno opazovalnico deželnega zdravstva, predvsem pa seznaniti svoje člane in širšo javnost s predvidenimi spremembami.

Da bi Tržačane seznanila s stanjem in s spremembami v zdravstvu, je DS sprožila informativno kampanjo. Danes je ponujala informacije mimoidočim na šentjakobskem trgu, v četrtek pa bodo predstavniki stranke prisotni v Miljah. Kampanjo bodo nadaljevali tudi v naslednjih tednih. Informacije o krajih in urnikih bodo sproti objavljali na Facebook strani stranke. Na naslovu trieste@pd.fvg.it sprejemajo pričevanja občank in občanov, ki so nezadovoljni s storitvami lokalnega in deželnega zdravstvenega sistema.