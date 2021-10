S kladivom razbil avtobusno šipo

Okrog 6. ure so policisti ovadili italijanskega državljana iz Apulije, ki je na ustavljenem mestnem avtobusu na Trgu Oberdan razbil šipo, pri čemer si je pomagal s kladivom za posege v sili, s katerim je opremljeno vsako vozilo. Moški je avtobus poškodoval brez očitnega razloga, voznik je takoj poklical policiste, ki so 44-letnika zaradi prekinitve javnega prevoza in poškodbe vozila prijavili.

Policisti so tudi prijavili Tržačana, ki se je pred trgovino jestvin v Ulici Valmaura kregal zaradi parkirišča. 50-letnik je drugemu vozniku poškodoval sprednji del avtomobila in stranska ogledala z brcami in udarci. S ključi je pokrov vozila tudi popraskal.