S klikom do šolske menze in avtobusa

Hitreje in pregledneje do plačil, naročil oziroma vsega, kar zadeva šolsko menzo in šolski avtobus s klikom na računalniku ali pametnem telefonu. Županja Daniela Pallotta in občinski odbornik za šolstvo Stefano Battista sta danes dopoldne predstavila nov sistem za spletno upravljanje šolskih storitev, ki bo z bližajočim se šolskim letom 2020-2021 stopil v veljavo v vseh vrtcih, osnovnih in nižjih srednjih šolah v občini Devin-Nabrežina.

Čeprav so si občinski upravitelji že sami prizadevali v to smer in so pred letom dni začeli iskati prepričljivega ponudnika, so se njihove želje na pol poti srečale s tistimi Dežele Furlanije - Julijske krajine. Ta jih je vključila v spisek osmih občin, kjer bodo poskusno izvajali nov spletni program. »Starši so morali večkrat kljubovati vrsti težav pri nekaterih naročilih, občasno niso dobili posamezne položnice in podobno. Odslej bo enostavneje, šolske storitve bodo lahko na primer plačevali tudi od doma. Sistem pa dovoljuje tudi pošiljanje in izmenjavo sporočil, kar omogoča, da lahko hitro stopimo v stik z družinami učencev določene šole. V primeru stavke, vremenske ujme, snega, okvare šolskega avtobusa in podobno bodo lahko starši takoj seznanjeni s problemom. Medsebojno komuniciranje bo hitrejše in učinkovitejše,« razlaga Battista, ki je v isti sapi z županjo še dodal, da je sistem popolnoma dvojezičen in bo torej na voljo tako v italijanščini kot v slovenščini.