S konjema med začudenimi kopalci v Barkovljah

Na družabnih omrežjih so včeraj zaokrožile fotografije začudenih kopalcev na barkovljanskem nabrežju, ki so ob brisačah in blazinah zagledali dve ženski s konjema. Vrstili so se številni komentarji uporabnikov, nekateri so trdili, da je sprehajanje s konji po pločniku prepovedano, drugi so bili zaskrbljeni, kaj bo z morebitnimi iztrebki, tretji pa so menili, da so javne površine vsem dostopne.

Gre za mamo in hčer, Janko in Uto, ki sta se z Bavarske s konjema odpravili v Trst. Za Primorske novice sta v Mostu na Soči povedali, da prihajata z Bavarske. Za Uto je popotovanje s konjem prava strast, je povedala, saj se že 30 let vsako leto z njimi odpravi na pot. V preteklosti je potovala s sestro dvojčičo, v zadnjih letih pa z možem in tremi otroki, letos z mamo.

V dolino Soče sta prišli prek Predela. Dnevno prehodita oziroma prejahata od 25 do 30 kilometrov. Pri kmetijah, ki ju sprejmejo, postavita ograjo za konja, ki se znotraj nje prek noči paseta. Zraven si z dovoljenjem lastnikov, ki ju pogosto povabijo na večerjo, postavita šotor. Po pravkaršnjem prihodu v Trst sta v prihodnjih dneh namenjeni še v Istro. Povedali sta tudi, da ju domačini povsod prijazno sprejmejo, najbolj toplo pa so ju sprejeli na kmetijah v Sloveniji.