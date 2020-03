S krampom vdrl v stanovanje bivše partnerke

Tržaški karabinjerji so od začetka izrednih razmer tako kot ostali varnostni organi uvedli poostren nadzor nad spoštovanjem uredb predsednika vlade za zajezitev širjenja novega koronavirusa, pri tem pa naleteli na vrsto kaznivih dejanj in pridržali več osumljencev. Največ dela so imeli s 30-letnim ruskim državljanom, ki je v soboto, 14. marca, s krampom in zidarskim kladivom razkosal vrata stanovanja svoje bivše partnerke, potem ko ji je v prejšnjih dneh grozil po telefonu. Ob prihodu karabinjerjev je z orodjem napadel še njih, na koncu pa se je znašel v hišnem priporu.

Karabinjerji so 18. marca ponoči zasačili in pridržali tudi moška, ki sta v Ul. s. Anastasio razbila več avtomobilskih okenskih šip, da bi iz vozil ukradla vse, kar sta našla. Kmalu so ju izsledili, gre za 25-letnega italijanskega državljana iz Trsta in 27-letnega poljskega državljana. Na spisku sta še 20-letna Tržačanka, ki je po mestnih ulicah hodila s 70 grami marihuane in precizno tehtnico, ter 56-letni italijanski državljan, za katerega se je izkazalo, da je pobegnil iz hišnega pripora v Modeni.