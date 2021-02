S krožiščema v boj nad tovorni promet

V Ulici Svevo pred trgovskim centrom Torri d’Europa oz. vhodom v lesno pristanišče bi lahko v prihodnje uredili krožišče, da bi delno rešili prometne težave, ki jih povzroča stalen prehod tovornih vozil, ter poskrbeli za varnost pešcev in voznikov. Kdor se vozi po tržaški Ulici Svevo namreč ve, da se je promet po njej v zadnjih letih izjemno okrepil. K temu je pred 18 leti prispevalo odprtje trgovskega centra, danes pa mu dodatno breme nalagajo dejavnosti znotraj lesnega pristanišča, ki ga je prevzelo podjetje HHLA PLT Italy, ki upravlja logistično ploščad.

»Stvar se bo k sreči rešila po zaslugi prekinjenega delovanja plavža in koksarne v škedenjski železarni, od koder bo podjetje HHLA PLT Italy uredilo direktno povezavo z avtocestnim priključkom. Seveda je to spet precejšnji infrastrukturni zalogaj, ki ga ne bomo dočakali jutri,« je povedal vodja občinske službe za gospodarske dejavnosti in promet inženir Giulio Bernetti. Do takrat pa načrtujejo ureditev krožišča pred trgovskim centrom oz. vhodom v lesno pristanišče, ki bi omejilo hitrost vozil in promet speljalo nekoliko bolj tekoče, ter preučujejo možnost, da bi tovornjake preusmerili izključno na izhod pri sedmem pomolu, od koder bi potem dosegli logistično ploščad, kar bi razpolovilo promet tovornih vozil po Ul. Svevo; v Ul. Von Bruck bi uredili še drugo krožišče.