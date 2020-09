Policisti so ponoči prihiteli v Ul. Molino a Vento, kjer je v nekem stanovanju 59-letni italijanski državljan s kuhinjskim valjarjem udaril soseda v sence. Izgovarjal se je, da ga je sosed motil zaradi stalnega hrupa.

Na kraj so prihiteli tudi reševalci službe 118, ki so poškodovanega prepeljali v katinarsko bolnišnico. Nasilnega moškega so policisti prijavili državnemu tožilstvu.