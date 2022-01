S pesmijo in verzi v bran črnim borovcem

Postavili so se v krog in kvišku dvignili roke ter k sebi poklicali še naravne sile. Glasno, da jih bi slišalo čim več gluhih ušes tistih, ki vztrajajo pri načrtu uničenja borovega gozdiča in še marsikaterega drugega drevesa na Katinari zaradi obnove katinarskega bolnišničnega središča. Truma dijakov prvostopenjske srednje podružnične šole sv. Cirila in Metoda in učencev osnovne šole Frana Milčinskega s Katinare je danes v sodelovanju z Odborom za zaščito borovega gozdiča vnovič idejno s pesmijo in recitacijo objela postavne črne bore, ki jim preti posek.

Protestu mladih se je kljub silni burji pridružilo nekaj krajanov oz. »prijateljev narave«. Zbrane je nagovorila profesorica Kristina Kovačič, ki je poudarila, da na srednji šoli že več let poučujejo in spodbujajo aktivno državljansko in okoljsko vzgojo preko številnih projektov, delavnic, predavanj ali učnih pohodov. »Dijake ozaveščamo o potrebi po spoznavanju okolja, o njegovi zaščiti in jih seznanjamo z raznimi okoljskimi krizami, vsako leto pa posadijo prvošolčki sadno drevo na šolski vrt. Smo res nekoliko bolj posebna šola, v tesnem stiku z okoljem, kulturo, jezikom in identiteto,« je povedala in dodala, da jim je ravno zaradi tega hudo, ker načrti za gradnjo nove pediatrične bolnišnice Burlo in dvonadstropne garažne hiše ne dovoljujejo naravi, da bi dihala v sozvočju z njimi. »Gozd in bolnišnica – oba sta potrebna in pomembna, zato pozivamo tiste, ki odločajo, naj poiščejo ravnovesje med naravo in potrebami ljudi oz. družbe,« je zaželela in vse povabila, naj prisluhnejo glasu zemlje, besedam strokovnjakov in mladih, pa tudi kričečemu molku nemočnih dreves.