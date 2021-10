Policisti so ovadili 57-letnega Tržačana zaradi upiranja uradni osebi, žaljenja, povzročitve poškodb in ker jim ni hotel sporočiti svojih osebnih podatkov. Močno vznemirjen je v Ul. Giulia brez navideznega razloga s pestjo udaril moškega, nato se je spravil še nad policiste. Prijavili so ga državnemu tožilstvu.