S petjem proti boleznim dihal

Kdo bi si mislil, da lahko zborovsko petje pomaga pri kljubovanju astmi in kronični obstruktivni pljučni bolezni KOPB. Na pobudo združenja za bolezni dihal Amar se jutri (sreda) v Hiši glasbe v Ulici Capitelli 3 začenja ciljna pevska dejavnost. Specializirano zdravstveno osebje bo pod vodstvom zdravnice Chiare Corbo prva tri srečanja namenilo vsakemu posamezniku posebej. Potem ko bo tečajnike naučilo diafragmalnega oziroma trebušnega dihanja in dihalno zvočne koordinacije, bodo v živo stopile še pevske vaje. Predvidoma bodo na vrsti vsako sredo med 18.30 in 19.30 za vsaj šest mesecev.

Projekt Respirar cantando, ki poteka pod pokroviteljstvom tržaške občine in zdravstvenega podjetja AsuiTs, ima kot glavni cilj zmanjšati simptome dihalnih obolenj in tako izboljšati kvaliteto življenja pacientov. Sam repertoar so izbrali glasbeni pedagogi in izvedenci.