»S pisanjem želim krepiti demokracijo«

Michela Murgia je v nenehnem pogonu. Na prvi pogled učinkuje umirjeno, vendar je hitra v dejanjih in večkrat odrezava v besedah. Besede, seveda predvsem italijanske, so njena glavna hrana, omama in sredstvo nastopanja. Javnega: Michela Murgia, uveljavljena pisateljica, ki je prejela več prestižnih nagrad za izjemno pripoved Accabadora (2009), po kateri so priredili tudi odlično odrsko uprizoritev (v letošnji sezoni smo jo lahko gledali v gledališču Rossetti), se vse bolj posveča politični dejavnosti. Ona ne uporablja tega izraza, temveč oznako »amicizia civica« (civilno prijateljstvo), osvojeno med njenim dolgoletnim delovanjem v gibanju Azione cattolica.

V Trstu se ni dolgo zadržala: pripeljala se je v četrtek s popoldanskim vlakom in se odpeljala v petek zjutraj s prvim. Sem so Michelo Murgia povabili organizatorji prireditve Lunatico festival, da bi se udeležila dvoglasnega dialoga Noi siamo tempesta (Mi smo vihar). To je tudi naslov njene najnovejše knjige in je bila iztočnica za kratek pogovor pred večernim srečanjem v svetoivanskem parku.