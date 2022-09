S pomočjo 40 zgodovinarjev opisali prvo povojno obdobje

Na Trgu Panfili je od včeraj dalje na ogled potujoča razstava na prostem After the Great War - A New Europe 1918-1923, ki jo je pripravila mednarodna mreža European Network of Remembrance and Solidarity (ENRS) v sodelovanju s tržaško občino in tržaškim Novinarskim krožkom.

Razstava, ki so jo danes predstavili v tržaškem Novinarskem krožku, želi v gledalcu vzbuditi zavedanje, da je mir dragocena vrednota, ki jo je treba zaščititi predvsem zdaj, ko vojna ponovno razsaja na robu Evrope.

Kako je v štirih letih nastala država? Zakaj so nekateri narodi bili nad mirovnim sporazumom navdušeni, drugi pa ne? Zakaj je danes pomembno obnoviti dogajanja občutljivega obdobja, ko je polagoma rasel evropski duh? Na taka in podobna vprašanja odgovarjajo vsebine razstave, ki jo je uredil Bartosz Dziewanowski Stefanczyk z Antonijem Zakrezewskijem. Predstavnika ENRS sta k sodelovanju povabila 40 zgodovinarjev iz različnih držav s ciljem, da bi skupaj oblikovali nov evropski pogled na obdobje med letoma 1918 in 1923 ter sprožili dialog po načelih, ki jih organizacija širi. Iz fotografij izhaja, kako so v različnih državah doživljali konec vojne.

Razstavo bodo uradno odprli v četrtek, 22. septembra, ob 18. uri, na ogled pa bo vsak dan do 11. oktobra.