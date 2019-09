S pomočjo videokamere prijeli tatove s Furlanske ceste

Tržaški policisti so aretirali gruzijska državljana, stara 24 in 22 let, ki sta osumljena, da sta julija letos v Trstu izvedla najmanj štiri tatvine v stanovanjih. Tretji osumljenec je zaenkrat na begu. Tatvine so se pripetile med 21. in 27. julijem, storilci pa so iz stanovanj odnesli nakit in denar v skupnem znesku 133.000 evrov. Preiskavo je usklajevalo državno tožilstvo, izvedel pa mobilni oddelek policije. Tatovi so vrata odklepali, tako da na ključavnicah ni bilo vidnih znakov vloma. Najprej so se lotili dveh stanovanj v Ul. Montebello, kjer so krajanom dejali, da opravljajo neka vzdrževalna dela. Odpeljali so se z avtomobiloma volkswagen golf in fiat punto. 27. julija pa so bili dejavni na Furlanski cesti, kjer jih je v objektiv ujela nadzorna videokamera. Posnetki so bili preiskovalcem v veliko pomoč, tako da je preiskovalni sodnik nazadnje podpisal priporne naloge.