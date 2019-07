S porschejem v prodajalno Pam

Okrog 14. ure se je avtomobil porsche s srbskima registrskima tablicama zaletel v prodajalno Pam na križišču med Ul. Pauliana in Trgom Libertà. Pri tem je tudi podrl semafor. Voznik in sopotnik sta bila lažje poškodovana. Voznika, ki je sicer sam izstopil iz avtomobila, so reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico.

Trčenje je bilo silovito. Pred vhodom prodajalne je bilo v tistem trenutku nekaj oseb, ki so na srečo ostale nepoškodovane. Na kraj so prihiteli tudi gasilci, ki so zavarovali območje in odpravili posledice nesreče ter krajevni policisti.