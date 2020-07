S prenovljeno ponudbo do bralcev vseh starosti

Temeljita prenova občinske knjižnice v Boljuncu je že obrodila svoje prve sadove. Čeprav se police še polnijo s slovenskimi in italijanskimi knjigami, si občani vseh starosti že zelo številni izposojajo čtivo. V slabem mesecu je bilo na izposoji že več kot sto knjig, kar je za manjšo knjižnico veliko. Nekoč so v enem letu zabeležili največ 200 izposojenih knjig, zato so nad odzivom zelo zadovoljni. Razporeditev knjižnih polic sicer ni naključna. Ob vhodu so na desni strani postavljene založniške novosti in zimzeleni romani za mlajše in starejše, na levi, tik ob sprejemnici, pa bogat izbor DVD-jev. Ko bodo vse knjige na svojem mestu, bodo lahko uporabniki izbirali čtivo v sobani s teraso in pogledom na dvorišče. Prostorna čitalnica pa bo sprejemala študente in druge, ki radi zberejo misli v tišini. Pogovorili smo se z občinsko odbornico za kulturo Franko Žerjal, odgovorno za knjižnico Andrejo Grom, prostovoljkama civilne službe Pio Zobin in Valentino Frausin ter s knjižničarko Susano Macera.

