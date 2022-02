S priklopnika zgrmel na cestišče 11-tonski jekleni valj

V Miramarskem drevoredu, kakih sto metrov pred železniškim nadvozom v smeri Trsta, je okrog 7.30 s priklopnika padel na cestišče 11 ton težak jekleni valj, dolg več kot pet metrov in s premerom dobrega pol metra. Prevažal ga je tovornjak s priklopnikom, ki ga je v Trst pripeljal iz Buttria.

Na kraj so prišli gasilci in lokalni policisti. Gasilci so ga z žerjavom ponovno naložili na priklopnik, redarji pa so poskrbeli za ureditev prometa. Nastajali so zastoji, cesto so od 9. ure do okrog 9.45 zaprli za promet. Na srečo ni bilo poškodovanih, na cestišču in na pločniku pa je padec težkega tovora povzročil materialno škodo.