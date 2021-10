S protestnimi manifestacijami povezanih 46 novih okužb

Šestinštirideset novih potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom v Trstu in Gorici je povezanih z nedavnimi protestnimi manifestacijami proti covidnemu potrdilu, je povedal vodja svetovalne skupine za covid-19 pri Deželi FJK prof. Fabio Barbone. Med okuženimi je vsaj osem pristaniških delavcev, eden od katerih je tudi hospitaliziran. Sekundarnih povezanih okužb pa je manj kot deset. Gre za najpomemnejše žarišče okužb v FJK, je izpostavil Barbone, ki so ga pri zdravstvenem podjetju Asugi uspeli izslediti po kar zahtevnem postopku trasiranja. Barbone je tudi menil, da gre le za vrh ledene gore. Gre za okužbe, ki so posledica bližnjih medosebnih stikov ob nespoštovanju razdalje enega metra, h katerim je prispevalo tudi petje in kričanje brez uporabe zaščitnih mask. Med drugim morajo še odkriti morebitne povezane okužbe na Videmskem in Pordenonskem, je še opozoril.