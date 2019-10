»S sardonom želimo očistiti morje«

Predsednik Barcolane Mitja Gialuz je že pred meseci, ko so prvič napovedali Barcolano 50+1, dejal, da bo tokratna izdaja drugačna od prejšnjih. Začenši s tem, da se po dolgih letih ne bodo ukvarjali z lovljenjem rekorda. Želja organizatorjev, da bi častitljivi jubilej počastili z rekordno udeležbo, se je namreč lani uresničila. Z geslom Tudi jaz sem bil na 50. Barcolani so na startno linijo privabili skoraj 2700 jadrnic. Ker se pri jadralnem klubu SVBG zavedajo, da so lani presegli najbolj optimistična pričakovanja, so se letos odločili storiti korak nazaj in se odpovedati lovu za številkami. To pa seveda ne pomeni, da so se odpovedali kakovosti. Ta je namreč rdeča nit letošnjega enajstdnevnega praznika, začetek katerega je zasenčila tragedija, v kateri sta bila ubita dva policista. Na to tragedijo se je hitro odzval predsednik Barcolane, ki je nekaj minut po razglasitvi sobotnega dneva žalovanja pristopil k županovemu vabilu. O tem in še marsičem drugem, tudi o Kosminovem predlogu, da bi bila Barcolana bolj atraktivna, če bi na njej najboljšim jadralcem podeljevali denarne nagrade, smo z Mitjo Gialuzom poklepetali na Velikem trgu, kjer je letos srce naselja Barcolana.

Lani se je Barcolana zapisala v Guinessovo knjigo rekordov kot največja regata na svetu. Pričakovanja za letošnjo so bila velika, začetek večdnevnega praznika pa je zaznamovala tragedija. Kako je petkova drama vplivala na potek Barcolane?

Enajstdnevni praznik se je začel preteklo sredo, v petek zvečer pa je bilo dogajanje grobo prekinjeno. Dvojni umor je prizadel simbol mesta, kvestura je namreč simbol zakonitosti in boja proti nezakonitosti. Uboj dveh mladih oseb je povzročil globoko rano celemu mestu. Vsi smo bili prizadeti in šokirani. Organizatorji Barcolane smo enoglasno sklenili, da je treba pristopiti k dnevu žalovanja in odpovedati vse sobotne prireditve. Kot jadralcu mi je bilo sicer žal odpovedati prvi dan otroške regate Barcolana Young, saj so zaradi nje v Trst prišli otroci z vseh koncev Evrope. A mladi jadralci so razumeli našo odločitev, na sobotnem sestanku na četrtem pomolu so pokazali iskreno sočutje. Tragedija je globoko zarezala tudi v potek Barcolane, v znak spoštovanja do žrtev ubijalskega pohoda in njihovih svojcev smo se odpovedali tudi ognjemetu, ki bi moral biti na programu večer pred osrednjo nedeljsko regato. Spomin na žrtvi smo počastili tudi pred našo instalacijo na Velikem trgu, sardonom iz plastenk, ki je postal simbol letošnje Barcolane.