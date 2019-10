Policisti so sinoči ovadili 67-letnega Tržačana, M.S., ki je hodil po Obalni cesti in s sekiro udarjal v obcestne količke. Na kraj sta po pozivu mimoidočih voznikov prihiteli dve patrulji. Ko je zagledal policiste, je moški, ki je bil pod občutnim vplivom alkohola, spustil sekiro iz rok in nadaljeval svojo pot. Policisti so ga ustavili. Izgovarjal se je, da je sekiro kupil za opravila v hišnem vrtu. Policisti so ga prijavili sodstvu, hkrati pa so ga oglobili zaradi pijanosti.