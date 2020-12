S Sirkovimi deli v novo leto

Kriško SKD Vesna se je letos prvič odločilo za izdajo stenskega koledarja in za videosporočilo z voščilom, da bi bilo novo leto boljše od iztekajočega, ki so ga objavili na društveni Facebook strani in na FB strani skupine Kržani.

Koledar, ki ga je opremil Paolo Ferluga iz studia Pika, je posvečen domačemu slikarju Albertu Sirku, za vsak mesec torej ena slika slovenskega marinista, po katerem nosita ime kriški kulturni dom in osnovna šola. Pri izbiri slik je sodelovala Alina Carli, odlična poznavalka Sirkovega opusa, urednica njegove monografije in soorganizatorka njegovih razstav.

Koledar bo danes med 15. in 17. uro na voljo v Sirkovem domu. Kdor si ga želi nabaviti, lahko piše tudi na naslov društvene elektronske pošte: vesnaskd@gmail.com.